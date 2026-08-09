İzmir’in Dikili ilçesine bağlı İslamlar Mahallesi’nde bir kişi, sokakta yatan üç köpeğe av tüfeğiyle ateş açtı. Yaralanan hayvanlara eziyet edildiğini gösterdiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, görüntüler ve yapılan incelemeler doğrultusunda şüphelinin V.Z. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İKİ KÖPEK ÖLDÜ Şüphelinin tüfekle ateş açtığı üç köpekten ikisinin hayatını kaybettiği, yaralanan diğer köpeğin ise tedavi altına alındığı bildirildi. ARACINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ Öldürdüğü köpeklerden birini aracına bağlayıp sürükleyen V.Z., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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