Güney Kore askeri yetkilileri, geçtiğimiz hafta bir eğitim tatbikatı sırasında bir köyün yanlışlıkla bombalanmasına neden olan iki Hava Kuvvetleri pilotunu Perşembe günü cezai ihmal suçlamasıyla yargıladı.

Olayda en az 29 kişi yaralandı ve büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığına bağlı savcılar, pilotların uçak sistemlerine koordinatları hatalı girmesinin "doğrudan etken" olduğunu belirledi.

Bakanlığın Ceza Soruşturma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve diğer sorumluların da incelendiğini duyurdu.

Olay sırasında iki savaş uçağından sekiz güdümsüz bomba atıldı. Bombalar, Kuzey Kore sınırına yakın Pocheon’daki bir köye düştü. Pocheon ve çevresindeki bölgelerde Güney Kore ve ABD ordularının eğitim sahaları bulunuyor.

Bölge sakinleri, yıllardır bu tatbikatların güvenlik riski oluşturduğunu ve günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini dile getiriyordu. Olayın ardından pilotlar uçuş görevlerinden alındı ve yetkinlik belgelerinin gözden geçirilmesi için bir inceleme süreci başlatıldı.

HAVA KUVVETLERİ ÖZÜR DİLEDİ

Güney Kore Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olay nedeniyle özür diledi ve benzer kazaların önüne geçmek için görev prosedürlerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

Askeri yetkililer, eğitim sahalarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve tatbikatlara yönelik yeni denetim mekanizmaları oluşturulacağını bildirdi. Olay, Güney Kore'de orduya yönelik güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD’nin düzenlediği askeri tatbikatları rutin olarak kınarken, bu olayın, tatbikatların silahlı çatışma riskini artırdığını gösterdiğini öne sürdü.

Pyongyang, bombaların sınırın kuzeyine düşme ihtimalinin bölgede daha büyük bir çatışmayı tetikleyebileceğini savundu. Güney Kore hükümeti, tatbikatların devam edeceğini ancak sivil yerleşimlere yönelik risklerin azaltılması için yeni güvenlik protokollerinin değerlendirildiğini duyurdu.