"Autopilot" dergisinin 30 günlük zorlu test programı kapsamında yollara çıkan Moskvich M70, özellikle yüksek performans vadeden "Ultra" donanım paketiyle ilk sürüş izlenimlerinde tam not almayı başardı.

Yakında Moskova’da yarı demonte (CKD) yöntemiyle seri üretimine başlanacak olan modelin, 2027 yılında hibrit versiyonunun da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Hatlarıyla dikkat çeken M70, 4,65 metre uzunluğu, 182 milimetrelik yerden yüksekliği ve "Altay kırmızısı" lansman rengiyle dikkat çekiyor.

Çok bağlantılı arka süspansiyon sistemi sayesinde ileride 4x4 versiyonuna da göz kırpan araç, kullanıcılara iki farklı motor ve şanzıman seçeneği sunuyor. Şehir içi kullanımı hedefleyen giriş seviyesi "Drive" paketi 150 beygirlik 1.5 turbo motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla gelirken; test edilen üst segment "Ultra" versiyonu ise 200 beygir güç üreten 2.0 turbo motoru ve 9 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor.

100 KİLOMETRE HIZA 7,5 SANİYEDE ÇIKIYOR

0’dan 100 km/s hıza sadece 7,5 saniyede ulaşan ve 220 km/s maksimum hıza sahip olan Ultra versiyonu, 100 kilometrede ortalama 8,7 litrelik yakıt tüketimiyle performans ve ekonomiyi bir arada sunuyor.

Dokunmatik ekran trendine rağmen iklim kontrolü ve sürüş destek sistemlerinde fiziksel düğme ergonomisinden vazgeçmeyen Moskvich M70, kaliteli yumuşak plastikleri ve çift renkli deri döşemeleriyle üst segment hissi veriyor.

Özel fırsatlarla birlikte 3.209.000 rubleden (yaklaşık 1.898.030 Türk Lirası) başlayan fiyatlarla satışa sunulan model, zengin standart donanımı ve iddialı sürüş dinamikleriyle Rusya pazarındaki dengeleri değiştirmeye aday görünüyor.