Nükleer güce sahip komşularıyla uzun süredir sınır gerilimleri yaşayan Hindistan, askeri alanda dışa bağımlılığı bitirecek tarihi bir adıma imza attı. Yeni Delhi yönetimi, Rusya veya ABD gibi süper güçlerin teknolojisine ihtiyaç duymadan, tamamen milli imkanlarla geliştirdiği uzun menzilli hava savunma kalkanı "Kusha Projesi"nin ilk geliştirme testlerini başarıyla tamamladı.

Rusya'nın dünyaca ünlü S-400 sistemine rakip olarak gösterilen bu yerli kalkan, yüzlerce kilometre uzaktaki savaş uçaklarını, füzeleri ve insansız hava araçlarını tespit edip havada imha edebilme yeteneğine sahip.

ABD VE RUSYA KISKACINDAN KURTULACAK

Yıllardır dünyanın en büyük silah ithalatçılarından biri olan ve geçmişte Rusya'dan S-400 satın aldığı için ABD'nin yaptırım baskılarına maruz kalan Hindistan, Kusha Projesi ile bu stratejik açmazı kökten çözmeyi hedefliyor.

Savunma Araştırma ve Geliştirme Ofisi (DRDO) tarafından geliştirilen sistem, ülkenin üzerinde görünmez bir koruma şemsiyesi oluştururken, projenin ilerleyen aşamalarında savaş gemileri için deniz versiyonunun da üretilmesi planlanıyor.

ASKERİ İHRACAT POTANSİYELİ TAŞIYOR

Bu teknolojik başarı, Hindistan'ı dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu "kendi hava savunma kalkanını üretebilen seçkin ülkeler kulübüne" dahil etti. Uzmanlar, Hindistan'ın artık sadece güvenlik satın alan değil, güvenlik üreten bir aktöre dönüştüğünü vurguluyor.

Tamamen yerli imkanlarla üretilen Kusha, Hindistan'ı olası yaptırım risklerinden korumanın yanı sıra, gelecekte milyarlarca dolarlık bir askeri ihracat potansiyelinin de kapısını aralıyor.