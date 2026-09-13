Rusya Devlet Dev Hyper-Şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Birleşik Uçak Yapım Şirketi (OAK), Hindistan’da düzenlenen İnnoprom.Hindistan Fuarı’nda önemli bir satış başarısına imza attı.

Rus uçak üreticisi, iki Hint havayolu şirketiyle toplam 85 adet İl-114-300 tipi bölgesel turboprop uçak tedariki için anlaşma sağladı. Mutabakat kapsamında uçakların 50 adedi Pinnacle Air, 35 adedi ise Sleek Aviation filosuna katılacak.

İki ülke arasındaki iş birliği yalnızca uçak tedarikiyle sınırlı kalmayacak. Sleek Aviation ile imzalanan ek mutabakat zaptı uyarınca Hindistan’da tam uçuş simülatörüne sahip kapsamlı bir eğitim merkezi inşa edilecek.

Kesin satış sözleşmelerinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken; bakım, servis, personel eğitimi ve uçakların Hindistan’da yerelleştirilmesine yönelik sanayi ortaklıkları ayrı anlaşmalarla şekillenecek.

OAK Genel Müdürü Vadim Badeha, Ocak ayındaki Wings of India fuarından bu yana uçağa büyük bir ilgi olduğunu belirterek Hindistan’ın önümüzdeki 10 yıllık süreçte yaklaşık 100 adet SJ-100 ile 100’den fazla İl-114-300 uçağına ihtiyaç duyacağını öngördüklerini dile getirdi.

Tamamen Rus üretimi parçalarla inşa edilen uçağın yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo, posta, tıbbi tahliye ve arama - kurtarma operasyonlarında da aktif rol alması bekleniyor.