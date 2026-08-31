Fransız uçak üreticisi Dassault Aviation, Rafale çok amaçlı savaş uçağının F5 standardı olarak adlandırılan yeni versiyonunun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket içinde "süper Rafale" olarak tanımlanan yeni modelin, 2033 ile 2035 yılları arasında Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi planlanıyor.

Dassault Aviation CEO'su Eric Trappier, projenin Fransız ordusunun doğrudan bir gereksinimi olduğunu ve teslimat takvimine sadık kalmayı hedeflediklerini belirtti. Almanya ve Fransa'nın ortak yürüttüğü Gelecek Savaş Hava Sistemi (FCAS) projesinde Airbus ile yaşanan rol paylaşımı anlaşmazlıklarının ardından Paris yönetimi, kendi ulusal platformunu geliştirmeye ağırlık verme kararı aldı.

2035 YILINDA İHRACATA AÇACAKLAR

Trappier mevcut durumda yabancı bir ortaklarının bulunmadığını söylese de gelecekteki olası ortaklıklara açık kapı bıraktı. Fransa'nın askeri programlama mevzuatı uyarınca teslim edilecek yaklaşık iki düzine uçağın doğrudan F5 standardında üretilmesi öngörülürken, F5'in uluslararası müşterilere ihracatının en erken 2035 yılında başlaması bekleniyor.

Teknolojik altyapısı kapsamlı biçimde yenilenen F5 standardı; yeni bir radar sistemi, güçlendirilmiş bilgi işlem mimarisi ve geliştirilmiş Spectra elektronik harp sistemi ile donatılacak.

HİPERSONİK NÜKLEER FÜZE TAŞIYABİLECEK

Uçak için ayrıca yaklaşık 9 ton itme gücü üreten yeni T-REX motoru geliştiriliyor. Rafale F5'i Fransız stratejik caydırıcılık sisteminin temel unsurlarından biri haline getirecek en kritik yenilik ise mevcut ASMPA-R füzelerinin yerini alması planlanan ASN4G hipersonik nükleer füzesini taşıma kapasitesi olacak.

Bunun yanı sıra nEUROn prototipi temel alınarak tasarlanan düşük görünürlüklü bir savaş insansız hava aracı (İHA) ile entegre çalışabilme yeteneği uçak için belirleyici bir nitelik taşıyor. İnsansız platform ön saflarda keşif yapıp düşman hava savunma sistemlerini baskılamak üzere görevlendirilirken, Rafale ana muharebe platformu işlevini üstlenecek.