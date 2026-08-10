Gerçekleştirilen bu uçuş, Moskova'nın Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, Honeywell ve Collins Aerospace gibi küresel devlere yönelik yaptırımların ardından Batı teknolojisine olan bağımlılığı sonlandırma ve yerli sanayiye dayalı yeni bir sivil havacılık modeli inşa etme stratejisinin en kritik aşamasını oluşturuyor.

İlk test uçuşu sırasında uçağın kontrol edilebilirliği, dengesi ve tüm iç sistemlerinin performansı test pilotları tarafından detaylıca incelendi. Devlet havacılık ve uzay sanayi grubu Rostec, uçağın planlanan tüm uçuş hedeflerini sorunsuz bir şekilde tamamlayarak seri üretim öncesi sertifikasyon testleri aşamasına geçtiğini duyurdu.

İthal bileşenlere dayalı önceki prototiplerin aksine tamamen Rus yapımı ekipmanlarla donatılan MC-21-310, gücünü yerli Aviadvigatel PD-14 turbofan motorlarından alıyor.

Uçak ayrıca Rus mühendisler tarafından geliştirilen yerli navigasyon sistemleri, kompozit kanatlar ve gelişmiş uçuş kontrol sistemlerine sahip. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından durma noktasına gelen ve tamamen Batılı üreticilere bağımlı hale gelen Rus sivil havacılığı, uygulanan kapsamlı ithal ikame programı sayesinde yeniden kendi üretimiyle küresel pazarda varlık göstermeyi hedefliyor.