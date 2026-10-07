Hollanda'da Nieuwe Waterweg (Yeni Su Yolu) üzerinde yer alan Maeslant Bariyeri, denizden gelebilecek tehlikeli fırtına kabarmalarına karşı Zuid-Holland eyaletini korumayı sürdürüyor. Hartel Bariyeri ve uzatılmış Rozenburg Seti ile birlikte Europoort Bariyeri'ni oluşturan yapı, Hollanda'nın genel sel savunma sistemi olan Delta Projesi'nin kritik bir parçası kabul ediliyor.

680 TONLUK EKLEMLERLE DÜNYA REKORU

1991 ile 1997 yılları arasında inşa edilen devasa yapı, her biri 210 metre genişliğinde, 22 metre yüksekliğinde ve 15 metre derinliğinde iki kapıdan oluşuyor. 10 metre çapında ve 680 ton ağırlığındaki mafsallı bilye eklemleri üzerinde hareket eden sistem, dünyadaki en büyük hareketli parçalara sahip sel bariyeri unvanını taşıyor.

Tehlike anında içinin suyla dolması sonucu dibe batan kapıların kapanma süreci yaklaşık iki saati buluyor. Kuzey Denizi'ndeki ortalama deniz seviyesinin 5 metre üzerindeki fırtına kabarmalarına dayanıklı olarak tasarlanan bariyer, denizden gelen gelgit gücünü doğrudan karşılıyor.

İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN OTOMATİK OLARAK KAPANIYOR

Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı'na bağlı Rijkswaterstaat tarafından yönetilen bariyer, otomatik kontrol sistemiyle çalışıyor. Su seviyesinin Rotterdam yakınlarında referans seviyenin 3 metre, Dordrecht yakınlarında ise 2,9 metre üzerine çıkacağı öngörüldüğünde sistem insan müdahalesine ihtiyaç duymadan kendiliğinden devreye giriyor. Sahada hazır bulunan operasyonel ekip ise süreci anlık izleyerek gerekli hallerde müdahalede bulunabiliyor.