İnternet ve enerji devleri InMar Technologies ile OptiFuel Systems iş birliğiyle geliştirilen "Kraaken" isimli dev yüzen platform, deniz teknolojilerinde çığır açmaya hazırlanıyor.

"Sonsuz enerji adası" olarak adlandırılan ve okyanusun termal enerjisini kullanarak kesintisiz elektrik üreten bu yapay platform; temiz enerji, içme suyu ve yapay zeka veri merkezlerini tek bir çatı altında topluyor.

Fosil yakıtlara veya karadaki elektrik şebekelerine hiçbir bağımlılığı bulunmayan yüzen santral, kıyı şehirlerinin ve ada ülkelerinin kaderini değiştirmeyi hedefliyor.

150 BİN KİŞİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Gelişmiş teknolojisi sayesinde karaya 40 megavata kadar temiz elektrik aktarabilen Kraaken, yaklaşık 32 bin hanenin tüm enerji ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor. Üstelik deniz suyunu arıtarak günde yaklaşık 30 milyon litre tatlı su üreten yüzen ada, 150 bin kişinin günlük su ihtiyacını da karşılayabilecek kapasiteye sahip. Aynı zamanda bünyesinde barındırdığı 60 megavatlık kapasiteyle geleceğin yapay zeka veri merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.

Açık denizlerdeki fırtınalara karşı son derece dayanıklı çift gövdeli özel bir tasarıma sahip olan dev platform, afet bölgelerine veya altyapı sıkıntısı çeken kıyı şehirlerine hızlıca sevk edilebiliyor.

Saatler içinde bağlantıları kesilip başka bir bölgeye çekilebilen platformlardan 5 tanesinin bir araya gelmesi durumunda, koca bir metropolün tüm enerji, su ve dijital altyapı ihtiyacı tek bir merkezden sağlanabiliyor. Uzmanlar, bu teknolojinin özellikle Afrika, Asya ve Pasifik'teki gelişmekte olan ülkeler için hayati bir çözüm olacağını belirtiyor.