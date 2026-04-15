Amerikalı mühendisler, içsel hasarları 1000'den fazla kez kendi kendine onarabilme yeteneğine sahip yeni bir lifli kompozit malzeme geliştirdi. National Academy of Sciences tarafından yayınlanan çalışmaya göre bu teknoloji; uçak, otomobil, rüzgar türbinleri ve uzay araçlarının kullanım ömrünü radikal bir şekilde uzatma potansiyeli taşıyor.

Günümüzün modern polimer kompozitleri, hafiflikleri ve dayanıklılıkları nedeniyle stratejik sektörlerde tercih edilse de, zamanla meydana gelen delaminasyon (tabaka ayrılması) nedeniyle yapısal bütünlüklerini kaybediyor. Profesör Jason Patrick liderliğindeki ekip, bu kronik sorunu çözmek için malzemenin içine 3D yazıcı ile özel bir katman entegre etti.

SİSTEM BU ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Geliştirilen malzemenin çalışma prensibi iki temel bileşene dayanıyor:

EMAA Polimeri: Isıtıldığında çatlakları doldurarak "mühürleyen" termoplastik bir yapı.

Karbon Isıtıcı Tabakalar: Malzemenin içine yerleştirilen ince karbon hatlar üzerinden elektrik akımı geçirilerek yapı içeriden ısıtılıyor ve hasarlı bölgeler birbirine "kaynaklanıyor".

ÖMRÜ 500 YILA KADAR ÇIKABİLİR

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde malzeme, 40 gün boyunca aralıksız olarak 1000 hasar-onarım döngüsüne tabi tutuldu. Test sonuçları, yüzlerce onarımdan sonra dahi malzemenin mukavemet kaybının son derece düşük olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, düzenli bakım ile bu malzemenin 125 ile 500 yıl arasında işlevsel kalabileceğini öngörüyor.

MALİYETLERİ MİNİMİZE EDECEK

Teknolojinin en büyük çevresel katkısının, sık sık hasar gören ve değiştirilmesi yüksek maliyetli olan rüzgar türbini kanatlarında görülmesi bekleniyor. Ayrıca havacılık ve uzay sanayisinde parça değişim maliyetlerini minimize etmesi hedefleniyor.

Teknoloji, halihazırda patentlenmiş olup Structeryx Inc. adlı girişim üzerinden ticarileştirme aşamasına geçti. Sistemin gerçek dünya koşullarındaki (nem, ani sıcaklık değişimleri ve mekanik darbeler) dayanıklılığına ilişkin ileri test süreçleri devam ediyor.