Doğada yüzlerce yıl bozulmadan kalan, okyanusları istila eden ve artık soframıza kadar giren o inatçı plastikler için yolun sonu görünüyor olabilir. Bilim dünyası, plastik kirliliğiyle mücadelede savunma yapmayı bıraktı ve doğanın kendi gücünü kullanarak saldırıya geçti. Artık karşımızda sadece bir atık değil, işi bittiğinde kendi kendini yok etmeye programlanmış "canlı plastikler" var.

İÇİNDE UYUYAN BİR GÜÇ VAR

Bu teknolojiyi sıradan plastiklerden ayıran şey, üretilirken içine hapsedilen ve "uyku modunda" bekletilen özel mikroorganizmalar. Normal şartlarda elinize aldığınızda sıradan, dayanıklı bir plastik gibi hissettiren bu malzeme, aslında içinde dev bir temizlik ordusu barındırıyor. Malzeme bir ambalaj ya da tıbbi bir araç olarak görevini yaparken bu bakteriler sessizce bekliyor. Ancak ne zaman ki görev tamamlanıyor, işte o an sihirli süreç başlıyor.

6 GÜNDE TAMAMEN YOK OLUYOR

Sistemi aktive eden belirli bir ısı veya tetikleyici eklendiğinde, plastiğin içindeki bu mikroorganizmalar uyanıyor. Bakteriler, plastiği adeta bir ziyafet sofrasına dönüştürerek polimer zincirlerini iki koldan parçalamaya başlıyor. Sonuç ise büyüleyici: Sadece altı gün içinde plastik tamamen çözünüyor. Üstelik bugüne kadar geri dönüşümün en büyük kabusu olan mikroplastik sorunu da bu yöntemle tarih oluyor. Çünkü bu canlı plastikler parçalanırken geride hiçbir zararlı zerrecik bırakmadan, tamamen yapı taşlarına kadar ayrışıyor.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİDEN ÇEVREYE

Bilim insanları bu buluşu şimdiden gerçek hayatta test etmeye başladı bile. Canlı plastik kullanılarak üretilen ve insan kas sinyallerini ölçen giyilebilir bir cihaz, görevini başarıyla tamamladıktan sonra kontrollü bir şekilde imha edildi. Yapılan ölçümlerde cihazın sadece iki hafta içinde hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğu görüldü.

Gelecek hedef ise çok daha heyecan verici; sadece suyla temas ettiğinde veya toprağa karıştığında kendi kendini imha eden akıllı ambalajlar üretmek. Eğer bu proje yaygınlaşırsa, marketten aldığınız bir şişenin işi bittiğinde doğaya zarar veren bir çöp değil, doğanın hızla sindirebileceği organik bir misafir olacağı günler çok yakın. Görünüşe göre plastik kirliliğini yenmenin yolu, plastiğin kendisine "can" vermekten geçiyor.