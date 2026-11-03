Fransa'nın Nice kentinde 35 kilometre uzunluğundaki Paillon Nehri'nin şehir merkezinden geçen bölümü, yıllar içinde beton tünellerin altına alındı. 1867 yılında başlayan ve 1970'li yıllara kadar süren çalışmalar sonucunda nehrin yaklaşık 2,3 kilometrelik kısmı kapatıldı.

Bir zamanlar şehrin içinden açıkça akan nehrin üzeri yollar, otoparklar ve çeşitli yapılarla dolduruldu. Bugün ise bu alanın büyük bölümü yeşil bir şehir parkına dönüştürüldü.

NEHRİN ÜZERİNİ NEDEN KAPATTILAR?

Yaklaşık 1.300 metre rakımdan doğarak Akdeniz'e dökülen Paillon Nehri, yılın büyük bölümünde düşük su seviyesine sahipti. Geçmişte değirmenleri çalıştıran ve kentin batı surlarını koruyan nehir, zaman zaman yaşanan ani taşkınlarla da sorun yaratıyordu.

19. yüzyılda Nice'in büyümesiyle birlikte yeni arazi ihtiyacı ortaya çıktı. Otel işletmelerinin daha düzenli gezinti alanları istemesi, hijyen kaygıları ve kent merkezini yeniden düzenleme hedefleri, nehrin üzerinin kapatılması sürecini başlattı.

NEHRİN ÜZERİNE OTOGAR VE OTOPARK YAPTILAR

İlk kapatma çalışmaları 1867-1869 yıllarında Massena Meydanı çevresinde başladı. Ardından çalışmalar genişletildi ve nehir yatağının farklı bölümleri aşamalı olarak betonla kapatıldı.

1956 yılından itibaren artan araç trafiğiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Nehrin üzerindeki beton alanlara otogar ve otopark inşa edildi. Böylece yaklaşık 2,3 kilometrelik nehir yatağı şehir yapılarının altında kaldı.

BETONUN YERİNİ PARK ALDI

2013 yılında tamamlanan Promenade du Paillon projesiyle eski otogar ve otopark kaldırılarak 12 hektarlık şehir parkı oluşturuldu. Parkta yürüyüş yolları, su aynaları, sisleme sistemleri ve yeşil alanlara yer verildi.

Nice Belediyesi şimdi parkı yaklaşık 8 hektar daha genişleterek toplam 20 hektara çıkarmayı hedefliyor. Böylece bir zamanlar betonun altına gömülen nehrin üzerindeki alan, yeniden kentin önemli yeşil yaşam alanlarından biri hâline geliyor.