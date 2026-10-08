São Paulo eyaletindeki Gavião Peixoto kentinden havalanan savaş uçağının temel sistemleri ve uçuş performansı test edildi. Brezilya'da üretilmesi planlanan 15 Gripen E'den ilki olan uçağın, gerekli kontrollerin ardından hava kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.

İLK UÇUŞTA KRİTİK SİSTEMLER KONTROL EDİLDİ

Embraer'in Gavião Peixoto'daki tesislerinden havalanan Gripen E, Saab bünyesinde görev yapan bir test pilotu tarafından kullanıldı. Uçuş sırasında uçağın kontrol sistemleri, havadaki davranışları ve temel teknik özellikleri değerlendirildi.

İlk uçuşun başarıyla tamamlanması, Brezilya'da oluşturulan üretim ve test altyapısının geldiği noktayı ortaya koydu. İsveç dışında Gripen savaş uçaklarının üretildiği tek ülke olan Brezilya, bu projeyle gelişmiş savaş uçağı teknolojilerinde daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor.

Saab ve Embraer arasındaki iş birliği kapsamında Brezilyalı mühendisler ve teknisyenler de üretim sürecinde görev aldı. Teknoloji transferi programıyla uçakların montajı, sistem entegrasyonu ve test aşamalarında yerel uzmanların yetiştirilmesi amaçlandı.

SAATTE 2 BİN KİLOMETREYİ AŞABİLİYOR

Tek motorlu Gripen E, ses hızının yaklaşık iki katına ulaşabiliyor. Azami hızı yüksek irtifada saatte yaklaşık 2 bin 100 kilometreye karşılık gelen savaş uçağı, 16 bin metrenin üzerinde irtifalarda görev yapabiliyor.

Yaklaşık 15,2 metre uzunluğa sahip uçak, gelişmiş AESA radarı ve elektronik harp sistemleriyle donatıldı. Gripen E, 10 farklı silah istasyonunda havadan havaya füzeler ve hassas güdümlü mühimmatlar taşıyabiliyor.

TOPLAM 36 SAVAŞ UÇAĞINI KAPSIYOR

Brezilya, 2014 yılında İsveç ile toplam 36 Gripen savaş uçağının tedarik edilmesini kapsayan bir anlaşma imzaladı. Program çerçevesinde uçakların bir bölümü İsveç'te, 15 Gripen E ise Brezilya'da üretilecek.

Yeni uçak, üretim testleri ve kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından Brezilya Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Daha sonra Goiás eyaletindeki Anápolis Hava Üssü'ne gönderilerek burada görev yapan Gripen filosuna katılacak.

Yetkililer, ilk yerli üretim Gripen E'nin havalanmasını, uzun yıllardır devam eden teknoloji transferi ve sanayi iş birliğinin önemli sonuçlarından biri olarak değerlendiriyor.