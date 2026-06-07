Belaruslu rapçi ve şarkıcı Max Korzh, İstanbul’da binlerce kişinin katıldığı konserle sahne aldı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen konser, yoğun katılım nedeniyle günün en çok konuşulan etkinlikleri arasında yer aldı. Sanatçı, yaklaşık 3,5 saat süren performansında hem eski hem de yeni şarkılarını seslendirdi.

2012'DEN BU YANA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Rap, hip hop, pop ve rock öğelerini harmanlayan Max Korzh, sahnede “Sozzeny”, “Stilevo”, “Optimist” ve “Wake Up” gibi parçalarına yer verdi. 2012 yılından bu yana müzik kariyerini sürdüren sanatçı, kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza attı.

RUSLAR ADETA AKIN ETTİ

Konser için Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na gelen dinleyiciler arasında Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden katılımcıların bulunduğu görüldü. Stadyumun saatler öncesinden dolduğu, konser alanında yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Sanatçının bazı şarkılarının özellikle Rusça konuşulan coğrafyada gençler arasında geniş bir dinleyici kitlesine ulaştığı biliniyor.

BAZI TURNELERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Max Korzh’un Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından yaptığı açıklamalar ve sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle bazı konser ve turne planlarını iptal ettiği biliniyor. Sanatçının daha önce savaş karşıtı açıklamalar yaptığı, ancak bu açıklamaların farklı kesimler tarafından farklı şekillerde yorumlandığı ifade ediliyor.

Bu süreçte BDT ülkelerinde planlanan bazı turnelerinin iptal edildiği belirtilmişti.

KONSER İÇİN YOĞUN KATILIM

İstanbul’daki konser için Rusya’dan Türkiye’ye yoğun uçuş talebi olduğu, bazı ek seferlerin düzenlendiği iddia edildi. Konser günü ise farklı noktalardan stadyuma doğru yürüyen kalabalıklar dikkat çekti.





Kabataş'a doğru giden yolda binlerce turistin toplandığı ve konser alanına yürüdüğü görüntüler ilgi çekti.











Rusya ve Ukrayna’da konser veremeyen ünlü Belarus’lu Rapçi Max Korzh, Beşiktaş stadyumunda konser vereceğini açıklayınca İstanbul’a Rus, Belarus ve Ukrayna’dan gençler akın etti. İstiklal Caddesi'nde eğlenceli görüntüler oluştu.





Max Korzh’un İstanbul konseri, yüksek katılımı ve uluslararası izleyici profiliyle öne çıkan etkinliklerden biri oldu.