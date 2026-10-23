Kamerun nüfusunun neredeyse yarısı, hayatları boyunca Paul Biya'dan başka bir devlet başkanı görmedi. Ancak Biya'nın otoriter yönetimiyle ilgili en sıra dışı detay bu değil. Son günlerde yeniden gündeme gelen ve dikkat çeken asıl mesele, Kamerun liderinin vaktinin çok büyük bir kısmını İsviçre'de geçiriyor olması.

KENDİ ÜLKESİNE 'RESMİ ZİYARET'

Yaygın işsizlik ve yaklaşık on yıldır süren ayrılıkçı çatışmalarla boğuşan Kamerun'a bu hafta dönen Biya, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Pek çok kişi, durumu "Kamerun'un kendi devlet başkanını resmi ziyarette ağırlaması" şeklinde yorumladı. İnternette viral olan alaycı bir manşette, "Kamerun Devlet Başkanı 93 yaşındaki Paul Biya'nın önümüzdeki hafta Kamerun'u ziyaret etmesi bekleniyor!" ifadeleri yer aldı. TikTok'ta paylaşım yapan bir kullanıcı ise duruma, "Kamerun halkı, nasıl hissediyorsunuz merak ediyorum. Bir koskoca devlet başkanının sizi ziyarete geleceğini bana nasıl açıklayabilirsiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.

YURTDIŞINDA GEÇEM 4,5 YIL

Biya, 2024 yılında yaklaşık iki ay boyunca ülkeden uzak kalmıştı. Bu yıl da 7 Haziran - 20 Ağustos tarihleri arasında neredeyse aynı süre zarfında yurtdışındaydı. Önceki yıllarda ise çok daha uzun süreli yurtdışı konaklamaları bulunuyor. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nin (OCCRP) 2018 verilerine göre, Biya'nın göreve geldiğinden beri özel ziyaretler kapsamında yurtdışında toplam 4,5 yıl geçirdiği tahmin ediliyor. Bu rakamın o tarihten günümüze kadar daha da arttığı biliniyor. Biya, ayrıca 2025 seçim kampanyasındaki mitinglerin de büyük bir kısmına katılmadı.

HÜKÜMETTEN 'UZAKTAN YÖNETİM' SAVUNMASI

Kamerun hükümeti ise Biya'nın bozulan sağlığıyla ilgili iddiaları reddederek bu seyahatleri savundu. Hükümet yetkilileri, devlet başkanı yardımcılığı makamının boş olmasına rağmen Biya'nın ülkeyi uzaktan başarılı bir şekilde yönetebildiğini belirtiyor. Kamerun hükümeti, Biya'nın seyahatleriyle ilgili basından gelen yorum taleplerine ise henüz bir yanıt vermedi.