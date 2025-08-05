20 yaşındaki İngiliz Daniel Jackson, Tuna Nehri boyunca uzanan 125 dönümden daha küçük bir ormanlık alanda Verdis Özgür Cumhuriyeti'ni kurdu. Çocukluk ve ilk gençlik zamanlarından beri bu ülkenin hayalini kurduğunu söyleyen Jackson, şöyle anlatıyor:

"Verdis, 14 yaşındayken aklıma gelen bir fikirdi. Başta sadece birkaç arkadaşla yaptığımız bir deneydi. Hepimiz çılgın bir şey yaratmanın hayalini kuruyorduk."

HIRVATİSTAN'DAN SERT TEPKİ

Verdis, coğrafi olarak "Pocket Three" (Cep Üç) adıyla bilinen ve Hırvatistan ile Sırbistan arasında sahiplenilmeyen küçük bir araziye kuruldu. Jackson, bu gri bölgeyi keşfettikten sonra 30 Mayıs 2019'da Verdis'in bağımsızlığını ilan etti.

Verdis'in resmi dilleri İngilizce, Hırvatça ve Sırpça. Para birimi olarak ise Euro kullanılıyor. Ülkeye yalnızca Hırvatistan'ın Osijek kentinden nehir yoluyla ulaşılabiliyor. Ancak bölgeye yerleşme girişimleri, Hırvat makamlarının sert tepkisiyle karşılaştı.

O ARTIK "SÜRGÜNDEKİ LİDER"

2023 yılının Ekim ayında ise Jackson ve beraberindeki bazı kişiler, Hırvat polisi tarafından gözaltına alındı. Ardından sınır dışı edildiler ve Jackson'a ömür boyu ülkeye giriş yasağı getirildi. "Bizi ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüler" diyen Jackson, şu anda çalışmalarını "sürgündeki bir lider" olarak sürdürüyor.

Jackson ayrıca Hırvat yetkilileri, Verdis'in bulunduğu bölgeye gözetleme sistemleri kurmakla ve Sırbistan tarafından erişimi engellemekle suçladı. Buna karşın Sırbistan'da daha açık fikirli yetkililerle karşılaştığını ve sık sık Belgrad'a gittiğini söylüyor.

400 VATANDAŞI VAR, PASAPORT BİLE VERİLİYOR

Verdis'in vatandaşlık sistemine şimdiye kadar 15 binden fazla başvuru yapıldı ve bunlardan 400'ü kabul edildi. Her vatandaşa bir Verdis pasaportu veriliyor. Ancak Jackson, bu belgelerin uluslararası seyahatlerde kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Buna rağmen bazı bireylerin bu pasaportla farklı ülkelere giriş yaptığı da bildirildi.

Vatandaşlık için başvurular hala devam ediyor ve öncelik, tıp ve güvenlik gibi alanlarda uzmanlığı olan adaylara veriliyor. Jackson, "Çok küçük bir ülkeyiz, dolayısıyla birilerini kabul ederken son derece dikkatli olmalıyız" diyor.

"VERDİS HAYATA GEÇİNCE SEÇİM OLACAK"

Tüm yaşananlara rağmen kararlılığını sürdüren Jackson, "Eğer Verdis'i tam anlamıyla hayata geçirmeyi başarırsam, görevimden istifa ederim ve seçim çağrısı yaparım" sözleriyle kişisel çıkar peşinde olmadığını vurguluyor.

"İlk bakışta sadece bir orman gibi görünüyor olabilir ama orada, kendi yarattığın bir ülkenin içinde olduğunu fark ettiğinde bu gerçekten büyülü bir his" diyerek hayalini sürdürmeye devam ediyor.