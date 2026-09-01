Council House 2 (CH2) adlı yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik binanın güney cephesinde bulunan beş kule, dışarıdaki sıcak havayı yukarıdan içine çekerek suyla birlikte aşağı yönlendiriyor. Her biri yaklaşık 1,4 metre çapındaki kuleler, suyun buharlaşmasıyla oluşan doğal soğutma etkisinden yararlanıyor.

KULELERİN İÇİNDE YAPAY YAĞMUR OLUŞTURULUYOR

Sistemde su, kulelerin üst bölümünden aşağı doğru püskürtülüyor. Su damlacıklarının bir bölümü buharlaşırken çevresindeki ısıyı çekiyor ve kuleye giren sıcak hava aşağıya doğru ilerledikçe soğuyor. Ortaya çıkan serin hava daha sonra binanın zemin katındaki alanlara yönlendiriliyor.

Yapılan testlerde sistemin hava sıcaklığını koşullara bağlı olarak 4 ila 13 derece düşürebildiği görüldü. Denemelerden birinde kuleye 40,9 derece sıcaklıkta giren hava 26,8 dereceye kadar soğutuldu. Sistemin performansı nem oranına göre değişirken, özellikle kuru havalarda soğutma etkisi artıyor.

Kulelerden geçen su da işlem sırasında soğuyor. Yaklaşık 12 dereceye kadar düşebilen su, yeniden binanın soğutma sistemine gönderiliyor ve böylece aynı kaynak farklı aşamalarda değerlendiriliyor.

KLİMANIN YÜKÜNÜ AZALTIYOR

Beş kule, 10 katlı binanın tamamını tek başına soğutmuyor. Sistem; soğutmalı tavanlar, doğal havalandırma, güneş kırıcılar, betonun ısı depolama özelliği ve gece havalandırması gibi farklı yöntemlerle birlikte çalışıyor.

Geceleri dışarıdaki hava yeterince serin olduğunda binada gün boyunca biriken sıcaklık dışarı atılıyor. Hareketli güneş kırıcılar ise doğrudan güneş ışığının içeri girmesini azaltarak yapının fazla ısınmasını engelliyor.

Binadaki çevreci sistemlerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 80, su kullanımının ise yüzde 75 azaltılabildiği belirtiliyor. Beş dev su kulesi ise bu sistemin en dikkat çekici parçalarından biri olarak, yapay yağmur oluşturarak havayı doğal yollarla soğutuyor.