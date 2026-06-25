Eyüpsultan'da yaşayan S.G. (79), telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek polise başvurdu.

Emniyette ifade veren S.G., "Polis olduklarını söyleyerek beni aradılar. Adımın sahte altın operasyonuna karıştığını, sahip olduğum tüm altınları operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmem gerektiğini söylediler. Bunun üzerine ertesi gün bankaya giderek kiralık kasamda bulunan 38 burma bilezik, 12 altın zincir, 5 tam altın, 15 çeyrek altın, 8 altın bilezik, 10 sarı lira ve 30 bin Euro'yu yanıma aldım. Gece saat 02.00 sıralarında tekrar arayarak bir arkadaşlarının geleceğini, altın ve paraları teslim alacağını, parmak izi incelemesinin ardından geri vereceklerini söylediler. Gelen kişiye altın ve paraları bir poşete koyarak teslim ettim. Ancak ertesi gün dolandırıldığımı anladım" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, altınları teslim almaya gelen kişinin güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin S.G. ile birlikte rahat tavırlarla dolaştığını ve teslim aldığı poşetle binadan ayrıldığını tespit etti.

KOMİSYON PARASIYLA DÜNYA KUPASINI İZLEMEK İÇİN TELEVİZYON ALMIŞ

Kimliği belirlenen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ziynet eşyalarını bir kuyumcuda bozdurduğu ve karşılığında dolar aldığı tespit edildi. Şüphelinin kuyumcudan aldığı dolarları teslim ettiği ikinci şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelinin bin dolar komisyon karşılığında parayı başka bir kişiye ulaştırdığı belirlendi. Kurye olarak kullanılan şüphelinin aldığı komisyonla Dünya Kupası maçlarını izlemek için televizyon aldığı, kalan parayla da borçlarını ödediği öğrenildi.

PARA ELDEN ELE DOLAŞMIŞ

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri üçüncü şüpheliyi de gözaltına aldı. Bu şüphelinin de komisyon karşılığında parayı başka bir kişiye teslim ettiği, paranın daha sonra bir soğuk cüzdana aktarıldığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin, paranın aktarıldığı soğuk cüzdanın sahibinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.