İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki S.G., telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından yüklü miktarda ziynet eşyası ve dövizi alınarak dolandırıldı. Mağdurun 19 Haziran'da şikayette bulunması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKICININ EVDE OLMADIĞI SAATLERİ SEÇTİLER

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, 17 Haziran'da S.G'yi cep telefonuyla arayarak "Hakkınızda şikayet var." yalanıyla güvenini kazandıkları belirlendi. Zanlıların yönlendirmesiyle hareket eden mağdur, 18 Haziran'da banka kasasındaki ziynet eşyalarını ve dövizlerini çekti. Bakıcısıyla birlikte yaşayan yaşlı kadını takibe alan şüphelilerin, özellikle bakıcının evde bulunmadığı saatleri tercih ettiği ve S.G'yi evde yalnız kalması gerektiğine inandırdığı ortaya çıktı.

ALTINLARI KUYUMCUDA DOLARA ÇEVİRDİLER

Zanlılardan birinin gece saatlerinde yaşlı kadının evine giderek altın ve dövizleri saydıktan sonra teslim aldığı tespit edildi. Evden ayrılan şüphelinin bir kuyumcuya giderek aldığı altınları dolara çevirdiği belirlendi. Yakalanan şüphelilerden biri ifadesinde, komisyon karşılığında 1000 dolar ücretle bu işi yaptığını ve aldığı parayla televizyon satın aldığını iddia etti. Şüphelinin binaya girişi, elindeki poşetle ayrılışı ve kuyumcuya gittiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.