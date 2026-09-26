Konya'da polis ekipleri, bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtan, "eldenci" olarak tabir edilen şüphelilerin dolandırıcılık yapması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, Ankara'nın Etimesgut ilçesi girişinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 500 bin lira, 38 bin avro ve 27 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 500 bin lira, 38 bin avro ve 27 bin dolar ise dolandırılan vatandaşa teslim edildi.