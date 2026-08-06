Mutfak dünyasının en prestijli lezzetleri arasında gösterilen ve toprağın altından güçlükle çıkarılan trüf mantarı, sunduğu yüksek ekonomik değerle toplayıcısının yüzünü güldürüyor. Sadece belirli iklim ile toprak koşullarında kendiliğinden yetişen bu nadir mantar türü, Türkiye'de ve dünyada 15 bin ile 25 bin TL arasındaki kilogram fiyatıyla adeta altınla yarışıyor.

HALK ARASINDA SİYAH ELMAS OLARAK BİLİNİYOR

Özellikle yüksek gastronomi restoranlarının vazgeçilmezi olan trüf mantarı, yalnızca benzersiz aromasıyla değil, insan sağlığına sunduğu sayısız faydayla da dikkat çekiyor. Doğadan toplanması son derece zahmetli olan ve halk arasında siyah elmas olarak bilinen trüf mantarı, tam bir besin ve vitamin deposu.

HÜCRELERİN YENİLENMESİNİ HIZLANDIRIYOR

Uzmanlar, trüf mantarının zengin mineral ve vitamin içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendiren en etkili doğal kaynaklardan biri olduğunu belirtiyor. A, B3, B5 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum, demir ve çinko bakımından oldukça zengin olan trüf, yüksek antioksidan kapasitesiyle vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin yenilenmesini hızlandırıyor.

TRÜF MANTARININ FAYDALARI NELLER?

İçeriğindeki fenolik bileşenler sayesinde damar sertleşmesini önlemeye yardımcı olur, kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını koruyan trüf mantarı, yüksek lif içeriği ve prebiyotik yapısıyla bağırsak florasını destekler, sindirimi rahatlatır ve mide hassasiyetlerini azaltır. Trüf mantarı vücuttaki enflamasyonu düşürmeye katkı sağlayarak eklem ve romatizma ağrılarının hafiflemesine destek verirken, beyin hücrelerini strese karşı korur, hafızayı güçlendirir ve yaşa bağlı bilişsel gerilemenin önüne geçilmesine yardımcı olur.

DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

Kendiliğinden yetişen ve nadir bulunması sebebiyle taze tüketimi oldukça sınırlı olan trüf mantarı, yüksek pazarlama potansiyeliyle doğadan gelir elde etmek isteyen girişimcilerin ve doğaseverlerin odağında yer almaya devam ediyor.