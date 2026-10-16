Modi'nin vaat ettiği istihdam ve temiz yönetim söylemleriyle büyüyen birçok genç, aradan geçen 10 yılın ardından beklentilerinin karşılanmadığını ifade ediyor.

Kalküta'da tıp öğrencisi olan ve 2014 yılında seçmen kütüğüne kaydolan 30 yaşındaki Gauri Seth, hükümetin çok şey vadettiğini ancak bunları yerine getiremediğini belirterek, "Bunun yerine dini altyapı gibi konulara odaklanıyorlar.

Azınlıklara yönelik şiddet vakaları var. Biri onlara karşı konuştuğunda bu vatana ihanet veya isyan olarak etiketleniyor." dedi.

Hükümet ise 2024 yılına kadarki altı yıllık süreçte ekonominin 168,3 milyon yeni istihdam oluşturduğunu açıklamış; Modi de tüm Hindistan halkı için çalıştıklarını belirterek ayrımcılık suçlamalarını reddetmişti.