Hong Kong'da yaşayan diş hekimi Siu P.Y.F., 2020 yılında internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde kendisini "Richard" isimli Amerikalı bir iş adamı olarak tanıtan kişiyle tanıştı. İkili arasında telefon görüşmeleriyle ilerleyen dostluk, zaman içinde evlilik kararına dönüştü. Şüpheli, bir süre sonra Siu P.Y.F.'yi arayarak yatırım yapmak amacıyla İstanbul'a geldiğini ve acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu yalana inanan Siu P.Y.F., 2020-2022 yılları arasında kendisine iletilen banka hesaplarına toplamda 2,5 milyon dolar gönderdi.

HONG KONG POLİSİ SONUÇ ALAMAYINCA TÜRK POLİSİ DEVREYE GİRDİ

Para gönderiminin ardından evlenmeyi beklediği kişiye telefonla ulaşamayan Siu P.Y.F., dolandırıldığını anlayarak Hong Kong polisine şikayette bulundu. Ancak Hong Kong polisinin yürüttüğü soruşturmada uzun süre bir ilerleme kaydedilemedi. Bunun üzerine Hong Kong'daki yasal süreçten ümidini kesen mağdur kadın, bir avukata vekalet vererek şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına taşıdı.

AMERİKALI İŞ ADAMI "RICHARD" NİJERYALI KINGSLEY ÇIKTI

Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Diş hekimi kadının para gönderdiği banka hesaplarını takibe alan polis, ilk etapta hesap sahibi olan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü hesap hareketlerini hatırlamadığını iddia ederken, 1 şüpheli hesabına gelen parayı kendisini "Richard" olarak tanıtan Nijeryalı bir kişiye teslim ettiğini itiraf etti. Bu bilgi doğrultusunda hareket eden ekipler, kendisini Amerikalı olarak tanıtan Nijerya uyruklu 43 yaşındaki Kingsley O.'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan Nijerya uyruklu Kingsley O., hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kingsley O. ve beraberindeki 5 suç ortağı, çok yönlü olarak yürütülen soruşturmanın ardından adliyeye sevk edildi.