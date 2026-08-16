Çatalca'nın Yalıköy Mahallesi'nde 13 Ağustos Perşembe günü meydana gelen olayda, ailesiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan İrfan A. dehşet saçtı. Tartışma esnasında babasının aniden fenalaşması üzerine adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte kontrolden çıkan İrfan A., kendisini eve kilitleyerek dışarıya kapandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

JANDARMA EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Olay yerine ulaşan jandarma ekiplerine de silahla ateş açtığı belirtilen şüpheli nedeniyle mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı sokakta jandarma müzakereci ekipleri, İrfan A.'yı silahını bırakıp teslim olması yönünde ikna etmek için çalışma başlattı.

4 GÜN SONRA BAHÇEDE GÖZALTINA ALINDI

Bölgedeki gergin bekleyiş ve ikna çabaları 4'üncü günün sabahında sonuç verdi. Ekiplerin yürüttüğü sabırlı müzakereler neticesinde teslim olmaya ikna edilen İrfan A., evinin bahçesine çıkarak jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.