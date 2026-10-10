"Hiçbir şey yapmayarak" para kazanmanın yolunu bulan adam görenleri şaşkına çeviriyor. Ne bir iş yapıyor ne de müşteriyle sohbet ediyor. Yalnızca yanında durması karşılığında saat başına servet ödenen bu sıradışı iş modeli, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İşte görenlerin "keşke benim de işim olsa" dediği o ağızları açık bırakan girişim...

Günümüz iş dünyasında yüksek temposuz, çabasız ve tamamen "boş durarak" para kazanmak imkansız gibi görünse de Japonya'dan gelen bir haber tüm ezberleri bozdu. Tokyo'da yaşayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto, tam 4 yıldır kelimenin tam anlamıyla "hiçbir şey yapmama" hizmeti vererek geçimini sağlıyor ve sosyal medyada viral olmaya devam ediyor.

KENDİSİNİ KİRALIYOR PARAYA PARA DEMİYOR

Süreç, Morimoto'nun Twitter üzerinden yayımladığı sıradışı bir ilanla başladı. Çocukluğundan beri çevresinden "hiçbir şey yapmıyorsun" eleştirisi alan girişimci, bu özelliğini radikal bir iş fikrine dönüştürdü. Müşterilerine eşlik etmek üzere kendini kiralayan Morimoto'nun tek kuralı var: Kesinlikle hiçbir özel çaba sarf etmemek.

CBS News'e verdiği röportajda sıradışı mesleğin detaylarını paylaşan Morimoto, çalışma prensibini, "Kendimi hiçbir şey yapmamak üzere kiralıyorum. Muhabbet başlatmıyorum, gelen sorulara sadece kısa yanıtlar veriyorum. Yalnızca orada var olmam yeterli oluyor” sözleriyle anlattı.

SAAT BAŞINA 4 BİN LİRA KAZANIYOR

Dünya basınının da yoğun ilgi gösterdiği Morimoto'nun son işlerinden biri, bir alışveriş merkezinde tek başına yemek yemek istemeyen bir öğrenciye eşlik etmek oldu. Yemek boyunca müşterisiyle konuşmayan ve hatta yüzüne bile bakmayan Morimoto, bu hizmeti karşılığında tüm yol ve yemek masraflarının karşılanmasının yanı sıra saat başına yaklaşık 75 euro (4 bin 140 TL) kazandı.

ÇIPLAK POZ VE ARKADAŞLIK TEKLİFLERİ GELİYOR

Sosyal medyada 250 binden fazla takipçiye ulaşan Japon girişimciye zaman zaman garip talepler de geliyor. Arkadaş olma, ev ziyaretinde bulunma ya da çıplak poz verme gibi istekleri kesin bir dille reddettiğini belirten Morimoto, iş modelinin sınırlarını net bir şekilde koruduğunun altını çiziyor.

Sadece birinin yanında sessizce durarak hayatını kazanan Morimoto'nun bu sıra dışı başarısı, modern şehir hayatında yalnızlığın geldiği noktayı ve ilginç iş fikirlerinin sınır tanımadığını ortaya koydu.