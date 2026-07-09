Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği öne sürülen bir kadın hakkında polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, söz konusu kadından kimliğini ibraz etmesini istedi.
Kimlik göstermeyi reddeden kadın, polis ekiplerinin uyarısına rağmen bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmayı sürdüren kadın ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.
"BÜTÜN AYDIN BENİM"
Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü binası önünde polis ekiplerince durdurulan kadın gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında ekiplere karşı direnen ve sözlü hakaretlerini sürdüren kadının, "Aydın’ın *****", "Bak bütün Aydın benim, terbiyesizlik yapma" ve "Ben bir kraliçeyim, kimliğimi ver" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.
Hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.