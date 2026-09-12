YourTango'nun yazdığına göre, kendisini çevresindeki insanlardan daha zeki gören kişiler, kullandıkları bazı ifadelerle yakın ilişkilerine zarar verebiliyor. Bu kişiler, konuşmalar sırasında karşılarındaki insanların fikirlerini küçümseyebiliyor, onları değersiz hissettirebiliyor ve kendilerini üstün bir konuma yerleştirebiliyor.

Söz konusu davranışların altında yalnızca bilgi sahibi olma değil, karşı tarafa üstünlük kurma isteği de bulunabiliyor. Empati kurmak yerine haklı çıkmaya odaklanan bu kişilerin kullandığı bazı ifadeler ise dikkat çekiyor.

Bunu size daha basit bir şekilde açıklayayım

Yardımcı olma amacı taşıyor gibi görünse de bu ifade, karşıdaki kişinin konuyu anlamakta zorlandığı veya yeterince bilgili olmadığı mesajını verebilir. Küçümseyici bir tonla söylendiğinde kişinin kendisini değersiz hissetmesine yol açabilir.

Sen anlamıyorsun işte

Karşı tarafın düşüncesini anlamaya çalışmak yerine doğrudan yetersiz olduğunu söylemek, iletişimi zedeleyen bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Farklı bir görüşü tartışmak yerine kişinin anlama kapasitesini hedef alan bu söz, özgüveni de olumsuz etkileyebilir.

Bunu anlamazdınız

Bu ifade, karşıdaki kişinin belirli bir konuyu kavrayabilecek kapasiteye sahip olmadığını ima ediyor. Böylece konuşan kişi kendisini bilgili, karşısındaki kişiyi ise yetersiz taraf olarak konumlandırıyor.

Tamamen teknik açıdan bakacak olursak...

Teknik bilgi vermek tek başına sorun değil. Fakat bu ifade, karşı tarafın söylediklerini önemsizleştirmek için kullanıldığında küçümseyici bir etki yaratabiliyor. Sohbeti bilgi paylaşımından çıkarıp üstünlük yarışına dönüştürebiliyor.

Bunu daha derinlemesine düşünmemiz gerekiyor

Bu cümle, karşıdaki kişinin düşüncelerinin yeterince kapsamlı olmadığını ima etmek için kullanılabiliyor. Kendisini daha detaylı düşünen taraf olarak gören kişi, diğerinin bakış açısını doğrudan küçümsemiş oluyor.

Bunu sana söylemek zorunda kalan kişi olmak gerçekten istemiyorum

Söyleyeceği şeyin karşı taraf için rahatsız edici olduğunu vurgulayan bu ifade, aynı zamanda konuşan kişiye üstün bir konum kazandırabiliyor. Karşısındaki kişinin davranışını anlamaya çalışmak yerine onu yargılayan bir tavır ortaya çıkabiliyor.

Kusura bakmayın ama...

Bazı kişiler kırıcı sözlerini bu ifadeyle yumuşatmaya çalışıyor. Fakat devamında gelen cümleler çoğu zaman karşı tarafı incitebiliyor. Özellikle davranışlarını "dürüstlük" gerekçesiyle savunan kişilerde bu kalıp sıkça kullanılabiliyor.

Bu sadece sağduyu meselesi

Bir konuyu bilmemeyi veya farklı düşünmeyi doğrudan sağduyu eksikliği olarak değerlendirmek, karşıdaki kişinin zekasını ve muhakemesini sorgulayan bir tavra dönüşebiliyor. Bu nedenle ifade, basit bir açıklamadan çok küçümseme şeklinde algılanabiliyor.

Size birkaç tavsiyede bulunayım

Karşı tarafın tavsiye istemediği durumlarda kullanılan bu ifade, iletişimi kolayca gerebiliyor. Konuşan kişinin kendisini daha deneyimli veya bilgili görmesi, tavsiyenin karşı tarafta baskı hissi oluşturmasına neden olabiliyor.

Aslında...

Tek başına sıradan bir kelime olan "aslında", kullanıldığı tona göre oldukça farklı bir anlam kazanabiliyor. Karşı tarafın söylediklerinin yanlış olduğunu vurgulamak amacıyla kullanıldığında, konuşmayı düzeltme çabasından çok üstünlük kurma girişimi gibi algı