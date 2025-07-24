İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağını duyurdu. Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, vatandaşları zor durumda bıraktı.

VATANDAŞ SAHİLLERE AKIN ETTİ

Sıcak havadan kaçmak isteyenlerin bazıları sahil kenarlarına akın ederken, bazıları ise denize girerek serinlemeyi tercih etti. Özellikle Çengelköy Sahili'nde vatandaşların denize girerek ferahladığı, bazı kişilerin ise gölge alanlarda dinlenmeyi seçtiği görüldü.

YENİ SICAK HAVA DALGASI UYARISI!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar, yüksek sıcaklıkların birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtirken, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek,"Şu anki sıcaklıklar düşmeye başlasa bile etkileri 4-5 gün daha devam edecek. 5 Ağustos'tan sonra ise yeni bir sıcak hava dalgası ufukta gözüküyor. Bu yeni dalganın mevcut sıcaklıkların da üzerine çıkması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"SICAKLIKLAR AFRİKA ÜZERİNDEN GELİYOR"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Fas ve Tunus üzerinden gelen sıcak hava dalgasının İtalya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'de etkisini göstermeye başladığını ifade etti. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde bir süre daha seyredeceğini belirten Tek, "Bu sıcak hava dalgası Afrika üzerinden biraz daha dik gelmeye başladı ve dünden itibaren de bu sıcaklıkları daha da arttırdı ki İstanbul'da 40 dereceye ulaşan sıcaklık değerleri vardı. Bu sıcaklık değerleri daha önce çok sık rastlanan değerler değil. İstanbul'da en yüksek ölçülen derler 41.3’tü. Tabii ki İstanbul'un güney ilçelerinde bu değerler biraz daha yüksek olabilir" dedi.

CUMA VE CUMARTESİ SICAKLIK PİK YAPACAK

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağını belirten Tek, "Cuma gününden itibaren bu sıcaklık yerleri birkaç derece daha artış gösterecek ki İstanbul'da daha önceki sıcaklık değerlerinin çok daha üzerine çıkılmış olacak. İstanbul'da sıcaklık rekoru kırılma ihtimali bulunuyor. Cuma ve cumartesi günü en pik değerlerine çıkmış olacak. Cuma Cumartesi günü sıcaklıklar en yüksek değerlere çıkacak. Pazar gününden itibaren de sıcaklıklar tekrar yavaş yavaş kademeli olarak önümüzdeki günlerde yani Pazar, Pazartesi, Salı biraz daha düşmeye başlayacak" diyerek uyarıda bulundu.

"5 AĞUSTOS SONRASI SICAKLIKLAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK"

5 Ağustos tarihini veren Tek, "Ağustos'un 5’i itibariyle yeni bir sıcak hava dalgası uzakta gözüküyor. O sıcak hava dalgasının şu anki yaşadıklarımızdan daha da ortam sıcaklığını artıracağı gözüküyor. Bu sene sıcak hava dalgalarına çok daha fazla maruz kaldık geçen seneye nazaran" diye konuştu.

İSTANBUL'DA HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklığının 44 dereceye kadar yükseleceğini ifade eden Tek şu cümleleri kullandı:

Bugün 40 dereceye kadar çıktık. 41 ölçülen yerler vardı. 41 ölçülen yerlerde sıcaklık değerlerinin 44 derecelere kadar Cuma Cumartesi çıkma olasılığı bulunuyor. 44 dereceleri İstanbul görebilir. Bu İstanbul’da daha önce ölçülmemiş en yüksek sıcaklık olma olasılığı bulunuyor. Sahil kesimlerinde zaten bulunduğumuz noktada 35 derecelerde, buralarda 38 dereceleri görebilir. Bugüne göre kıyaslarsak yaklaşık Cumartesi'ye göre 2-3 derecelik sıcaklık artışı daha bekliyoruz.