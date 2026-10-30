Olay, saat 13.00 sıralarında Batıkent semti Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Ekici ile iş yerine gelen Yavuz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yavuz, Ekici'ye üç el ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ekici ile Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, polis incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İkisi de terzi olan ve iki kız çocukları bulunan Ekici ile Yavuz'un 2021 yılında boşandığı öğrenildi.

ESKİ EŞİNDEN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

İş merkezinin yöneticisi Hasan Ateşoğlu, Ekici'nin eski eşinden kaçtığını, burada terzilik yaptığını ve dükkanı kızının üzerine açtığını anlattı. Yavuz'un Ekici'yi takip ettiğini ve İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ateşoğlu, “Epeydir kadın kaçıyordu zaten” dedi.

'CEBİNDEN NOTU ÇIKMIŞ'

Ateşoğlu, "Gürültü bir sesle bütün komşular o tarafa doğru yöneldi. Adam gelmiş iki el bayana, iki el de kendine sıkmış ve intihar etmiş. İkisi de öldü maalesef. 2021 yılında boşanmışlar. Adam onu takip ediyormuş. Zaten dükkanı da kızının üzerine yapmış, kendi üzerine yapmamış. Epeydir kadın kaçıyordu zaten. Yani adresini falan belirsiz bir şekilde, burada kızının üzerine faaliyet gösteriyordu dükkanında. Eşini hiç tanımıyoruz. Boşandıktan sonra muhtemelen kadın kaçtığında izini kaybettirdiğini düşünerek burada yaşamış. Kocası da İstanbul'dan gelmiş. İkisi de kanlar içinde yerdeydi. Sonra ambulans çağırdık, polis çağırdık. Cebinden bir not çıkmış; 'Üçünüzü de yakalayıp öldüreceğim' diye" ifadelerini kullandı.