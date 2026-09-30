

ABD Kongresi, basım maliyeti piyasa değerinin oldukça üzerine çıkan 1 sentlik madeni paraların üretimini durdurmayı öngören yasa tasarısını onayladı.

Senatoda gerçekleştirilen oylamada kabul edilen düzenleme, yürürlüğe girmesi amacıyla ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunuldu. Tasarının Trump tarafından onaylanması halinde, ülkede 230 yıldan uzun süredir devam eden sent üretimi yasal olarak sona erecek.

DARPHANE DOLAŞIM ÜRETİMİNİ KASIM 2025'TE KESTİ

ABD Darphanesi, piyasadaki dolaşıma yönelik 1 sentlik madeni para üretimini Kasım 2025 itibarıyla durdurmuş ve söz konusu tarihte son 1 sentin basıldığını duyurmuştu. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada, ülkeden gelen talepler ve mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda 1 sentlik madeni paranın basımına artık gerek kalmadığı belirtilmişti.

ÜRETİM MALİYETİ 3,69 SENTE YÜKSELDİ

Kararın gerekçeleri arasında madeni paranın artan üretim maliyetleri öne çıkıyor. Darphane verilerine göre, 1 sentin basım maliyeti son 10 yıllık süreçte 1,42 sent seviyesinden 3,69 sente yükseldi. Paranın nominal değerinin üç katından fazlasına ulaşan bu maliyet artışı, üretimin sonlandırılmasında temel etkenlerden biri oldu.

YILLIK 56 MİLYON DOLARLIK TASARRUF BEKLENTİSİ

Sent basımının tamamen durdurulmasıyla birlikte ABD bütçesinde yıllık yaklaşık 56 milyon dolarlık tasarruf sağlanması öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından mevcut sentlerin piyasadaki kullanımı ve kademeli olarak dolaşımdan çekilme süreci takip edilecek.