Dünya Kupası’nda Hırvatistan-Panama maçında yaşanan güvenlik zafiyeti gündem oldu. L Grubu'nda Hırvatistan'ın Panama'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan olaylar çok konuşuldu. Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic'in kendisini bakan gibi tanıtarak protokol girişinden stada girmesi gündeme oturdu.

İKİ CÜMLE YETTİ

Hırvat basınında yer alan bilgilere göre, araçla stadyuma gelen ekip, giriş noktasındaki güvenlik görevlilerine yalnızca iki cümle söyleyerek kontrol noktasını geçti. Aracın sürücüsü güvenlik görevlisine, "Hırvatistan Bakanı. Devam et, teşekkürler." ifadelerini kullandı. Güvenlik görevlisi polis ekiplerini çağırırken araç şoförü bakan numarasına devam etti. Polis ekipleri de herhangi bir engellemede bulunmayarak aracı stadyum otoparkına yönlendirdi.

VIP BÖLÜMDEN GİRDİ

Bu sayede şarkıcının ve beraberindekilerin resmi heyet mensubu gibi işlem gördüğü ve herhangi bir engelle karşılaşmadan VIP bölümünden stada giriş yaptığı aktarıldı.

Yaşanan olayın ardından Dünya Kupası organizasyonundaki güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu.