Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 2026/214389 sayılı soruşturma kapsamında, kendisini yapay zeka kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yan yana gösteren Mehmet Çakmak isimli kişi gözaltına alındı.

YAPAY ZEKAYLA SÜSLEYİP WHATSAPP'TAN PAYLAŞTI

Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik incelemelerde, şüpheli Mehmet Çakmak’ın (53) WhatsApp durum kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına, yapay zekâ teknolojisi kullanarak kendi görsellerini montajladığı saptandı.

Şüphelinin bu sahte içeriklerle kamu görevlileriyle yakın ilişkisi bulunduğu, devlet kademelerinde "hatırı sayılır bir isim" olduğu izlenimini yaratarak nüfuz ticareti yaptığı ve gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayarak halk arasında endişe ile panik yaratmayı hedeflediği değerlendirildi.

KEÇİÖREN'DEKİ EVİNDE YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, şüpheli Mehmet Çakmak'ı Keçiören ilçesindeki ikametinde gözaltına aldı.

4 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

1973 Ankara doğumlu olduğu öğrenilen şüpheli Çakmak'ın emniyet sorgusunda daha önceden işlenmiş 4 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildiği ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.