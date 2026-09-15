Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) personeli olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik bir operasyona imza attı.

MESAJLAŞMA UYGULAMASINDAN SAHTE KİMLİK GÖNDERDİ

Emniyete başvuran M.A. isimli vatandaş, telefonla kendisini arayan ve MİT görevlisi olduğunu öne süren bir şahıs tarafından baskı altına alındığını söyledi. Şüphelinin, mesajlaşma uygulaması üzerinden M.A.'ya sahte bir kimlik belgesi görseli atarak "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı" yalanıyla korku yaydığı tespit edildi.

POLİS NEZARETİNDE GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLDİ

Durumdan şüphelenen vatandaşın durumu anında polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin gözetimi ve yönlendirmesiyle M.A. dolandırıcılarla görüşmelerini sürdürerek buluşma randevusu ayarladı.

1.5 MİLYON TL'LİK DÖVİZ VE ZİYNETİ ALIRKEN YAKALANDI

Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden teslim almak üzere buluşma noktasına gelen şüpheli H.Ç., bölgede önlem alan polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte MİT görevlisi H.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.