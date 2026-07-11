Kocaeli’nin İzmit İlçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İmam Rabbani Camisi'nde meydana gelen olayda, İmam Ömer Kahvecioğlu, cami avlusunda uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia ettiği kadın ile erkeği uyardı.

BİRKAÇ KEZ YUMRUK ATTI

Bunun üzerine çıkan tartışmada erkek, Kahvecioğlu'na saldırdı. Daha sonra Kahvecioğlu, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan çifte engel olmak istedi. Geri dönen erkek, Kahvecioğlu'na birkaç kez yumruk attı. Kadın ise araya girerek şüpheliyi engellemeye çalıştı.

KAMERALARA YANSIDI

Hastaneye giderek darp raporu alan Kahvecioğlu, şüphelilerden şikayetçi oldu. Olay anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘İMAMIN KOLUNU ISIRIYOR’

Cami yönetiminde görevli Uğur Uludoğan, imamın çifti uyarınca saldırıya uğradığını söyleyerek, “Bunun üzerine şahıs, Ömer hocamıza saldırıyor, darp edip yere düşürüyor. Yanında bulunan arkadaşı da araya girip ayırmaya çalışırken, darp eden kişi, tekrar geliyor ve hocamıza tekrar hücum ediyor. Hocamız da bunu elinden yakalıyor ki karakola teslim etmek için bırakmıyor. Kalkıyor, kolunu ısırıyor. Yani bu artık bir darptan çıkmış, bir vahşete dönüşmüş. Dolayısıyla da hoş olmayan, nahoş şeyler. Bayan orada yerlere düşüyor, rezillik. Bulunduğumuz ortam hasebiyle yadırganacak, korkunç derecede bir olay” dedi.