Genç ilçesinde trafik akışının yoğun olduğu noktada görev yapan trafik polisi, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adamı fark ederek yanına gitti. Polis memuru, trafiği yavaşlattıktan sonra yayanın koluna girerek karşı kaldırıma kadar eşlik etti. Yayanın karşıya geçtikten sonra polis memuruna sarılıp yanaklarından öperek teşekkür ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

