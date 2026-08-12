Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 57 yaşındaki Şenay Tokmak'a bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Tokmak, durumu fark eden yakınları tarafından hemen Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. YOĞUN BAKIMDA KURTARILAMADI Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tokmak, Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren 57 yaşındaki kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. BUGÜN KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK Hastaneden yakınları tarafından teslim alınan Şenay Tokmak'ın cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip memleketi Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde defnedileceği öğrenildi.

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