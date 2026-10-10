Fon dolandırıcılığı iddiaları sonrasında AKP’den ve tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Fatma Betül Sayan Kaya, istenmeyen siyasetçi ilan edildi. Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, AKP açısından dost ya da düşman kavramı olmadığını sadece menfaate göre hareket edildiğini savundu. Doğan “Aynısını şimdi Fatma Betül Sayan Kaya’ya yapıyorlar. Dün ‘Nene Hatun’ dediklerine bugün ‘kene hatun’ diyorlar” diye konuştu.

MENFAAT DÜNYASI

Doğan, 25 yıllık AKP iktidarının siyaset, iş dünyası ve medyada binlerce kene oluşturduğunu belirterek “Bu kenelerin tek amacı var, kendilerini ve menfaatlerini korumak. Bu keneler yıllardır ülkenin ve milletin maddi ve manevi olarak kanını emiyorlar” dedi. “Cumhurbaşkanını yedirmeyiz” sloganının günah örtmek için kullanıldığını dile getiren Doğan “AKP bu kenelerden kurtulmak istiyor mu istemiyor mu?” diye sordu.

Erdoğan, Kaya için 12 Mart 2017’de “Fatma kardeşimiz, her şeyden önce bir ‘Nene Hatun’ olarak her türlü girişimi yaptı” demişti.