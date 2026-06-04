Sivas’ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 31 yaşındaki Havva Dursun, tedavi gördüğü hastanede can verdi.

Bayram tatili için İstanbul’dan memleketi Sivas’a gelen 2 çocuk annesi genç kadının ölümüyle birlikte, kentte bu yıl KKKA sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi.

YAZ AYLARINDA DİKKAT

Bölgede endişeye yol açan kene kabusunda daha önce de üç can kaybı yaşanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Sivas’ın kırsal bölgelerinde hayvancılık ve tarımla uğraşan iki vatandaş, vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitmiş ancak kurtarılamamıştı. Benzer şekilde, tarlada çalışırken kene ısırmasına maruz kalan yaşlı bir vatandaş da sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ölmüştü. Uzmanlar, kene popülasyonunun arttığı yaz aylarında vatandaşları ısırılma durumunda mutlaka hastaneye gitmeleri konusunda uyardı.