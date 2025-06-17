Gölova’ya bağlı Karayakup köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Meral’e yaklaşık bir ay önce kene yapıştığı belirtildi.
Rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından Gölova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Meral’in durumu ağırlaşınca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Anestezi yoğun bakım servisinde KKKA şüphesiyle tedavi gören Meral, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Meral’in cenazesinin yakınlarına teslim edildiği ve Karayakup köyünde defnedileceği öğrenildi.
Yetkililer, kene vakalarının arttığı bu dönemde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KKKA hastalığının erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.