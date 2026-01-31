Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte Türkiye’de kenevir üretimine dair usul ve esaslar yeniden belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik çerçevesinde, kenevirin endüstriyel kullanımından tıbbi amaçlı üretimine kadar geniş bir yelpazede düzenleme yapılarak üretim yapılacak iller netleşti. Yeni düzenleme, lif, tohum ve sap üretiminin yanı sıra uyuşturucu etkisi bulunmayan kişisel bakım ürünleri ve tıbbi destek materyallerinin üretim sürecini de kapsıyor.

KENEVİR ÜRETİMİNE İZİN VERİLEN 21 İL BELİRLENDİ



Yönetmelik kapsamında lif, tohum ve sap üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğine izin verilen iller tek tek açıklandı. Buna göre Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illeri ile bu illere bağlı tüm ilçelerde kenevir ekimi yapılabilecek. Bu illerde gerçekleştirilecek üretim faaliyetleri, ekim aşamasından hasat sürecine kadar sıkı denetim altında tutulacak.

TIBBİ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ İÇİN ÖZEL KOŞULLAR



Tıbbi ve sağlık ürünleri elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliği için ise çok daha yüksek güvenlik önlemleri ve özel şartlar getirildi. Bu kapsamdaki üretimler, Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesindeki Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında, organize tarım bölgelerinde veya Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış tesislerde yapılabilecek. Söz konusu tesislerin kapalı devre, iklimlendirme özelliğine sahip ve yüksek güvenlikli olması şartı aranacak. Kişisel bakım ve destek ürünleri için yapılacak yetiştiricilik ise hem lif ve sap üretimine izin verilen 21 ilde hem de tıbbi ürünlerin üretildiği özel alanlarda gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE DENETİM MEKANİZMASI



Kenevir yetiştirmek isteyen üreticiler için başvuru takvimi de netleşti. Lif, tohum ve sap üretimi yapmak isteyenlerin her yıl 1 Ocak ile 1 Nisan tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları bölgenin mülki idare amirliğine başvurmaları gerekecek. Tıbbi amaçlı veya kişisel bakım ürünlerine yönelik üretim yapmak isteyenler ise başvurularını aynı tarihler içerisinde doğrudan Toprak Mahsulleri Ofisi’ne iletecek. Yönetmelik, kenevirin çiçek ve yaprak gibi kısımlarının amaç dışı kullanımını engellemek adına üretim sürecinin her aşamasında mülki amirlikler ve bakanlık birimlerine geniş denetim yetkileri tanıyor.