Toplumun içinde bulunduğu ekonomik krizin her geçen gün arttığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, “ Gençlerimiz, kadınlarımız ve emeklilerimiz evlerine yemek götüremeyecek durumda. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde bulunan yurttaşlarımıza yardımcı olmak için ilçemiz sınırları içerisinde açtığımız birisi gezici olmak üzere Bey, Yeşilyurt ve Yeşilyurt mahallelerinde bulunan Kent lokantalarımız ramazan ayında iftar saatlerinde hizmete devam edecek” dedi.

Çok kısıtlı bütçeler ile Seyhanlılara hizmet götürmek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Başkan Tekin, vatandaşları ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde kent lokantalarımızda bir arada olmaya davet etti.