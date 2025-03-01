İstanbul'da Ramazan ayının ilk iftarında, İBB Kent Lokantaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Geçim sıkıntısı çeken yurttaşlar, ücretsiz iftar yemeği almak için sıraya girerken, enflasyon ve düşük emekli maaşlarına yönelik tepkilerini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ramazan boyunca 58 bin iftar yemeği dağıtılacağı açıklandı. Her akşam 2 bin kumanya dağıtımı yapılacak. Bu yıl da kent lokantaları, dar gelirli ve emekli vatandaşların en çok tercih ettiği iftar adreslerinden biri oldu.

Kent lokantalarında iftar yemeği almak için sıraya giren vatandaşlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederken, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında geçinmenin zorlaştığını belirttiler.

EMEKLİDEN 'AÇIZ' İSYANI

İstanbul'da emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir vatandaş, "Emekliyiz, paramız yetmiyor. Açız. Enflasyon aslında yüzde 100. Her şey yüzde 100 artıyor. Emekliler yaşamasın, ölsün istiyorlar. Ramazan alışverişini yapamadım. Hiçbir şey alamadım. Maaşım yetmiyor. İstanbul'da 14 bin lirayla geçinilir mi? Kendileri hamuduyla götürüyorlar, emekliye bir şey yok," diyerek yaşadığı sıkıntıları aktardı.

Başka bir vatandaş ise, "Çok güzel bir uygulama. Her kim sebep olduysa Allah razı olsun. Ramazan alışverişini yapmadık. Gelip burada yiyoruz. Peynir, zeytin, yağ falan alacaktık, ama alamadık. Maaşımız yetmiyor ama idare ediyoruz," diyerek, kent lokantalarının sağladığı imkandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"BURAYA MAHKUM EDENLER UTANSIN"

Bir başka emekli vatandaş, yaşadığı sıkıntıyı şu şekilde anlattı: "Şehir dışından geldim. Dayımın hanımı vefat etmişti. Bir restorana gittim. Köfte ve çorba vs. 750 lira yazıyor. Ben de emekliyim, 14 bin 500 lira maaş alıyorum. Dedim nerede yemek yiyebilirim? Kent lokantası var dediler, buraya geldim. Beni buraya mahkum edenler utansın. Ben buraya keyfimden gelmedim. Allah razı olsun. Var ki buraya geldim. Olmasa belki 750 lirayı başka yere verecektim."

Bir diğer vatandaş ise, "Harika bir olay. Olağanüstü bir güzellik. Kısmet olursa ilk kez deneyeceğim. 4 çeşit yemek diyoruz, çayın fiyatı 35-40 lira olduğu bir dönemde harika bir olay. Umarım bütün belediyeler her tarafa daha fazla yayar," diyerek kent lokantalarının Ramazan ayında sağladığı bu desteği takdir etti.