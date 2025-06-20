İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumunda önemli bir karar alındı.
İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından sunulan 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi, mecliste görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Daha önce 4 çeşit yemeği 40 TL'ye satan İBB, yeni fiyat tarifesiyle birlikte bu menüyü 70 TL'ye çıkardı. Artık çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata, ekmek ve suyu kapsayan bu menü 70 TL'den satılacak.