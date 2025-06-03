İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP'li ilçe belediyelerinin, vatandaşlara uygun fiyatlı yemek hizmeti sunduğu Kent Lokantaları, 6 Haziran'da başlayacak ve 10 Haziran'da sona erecek Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak.
3 çeşit yemek ve tatlının 40 liradan satışa sunulduğu Kent Lokantaları'na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sunulan hizmetten bayram boyunca yararlanamayacak.
10 HAZİRAN'DA YENİDEN AÇILACAK
Belediye kaynaklarından yapılan açıklamada, Kent Lokantaları'nın 6-7-8-9 Haziran boyunca kapalı olacağı, 10 Haziran itibarıyla ise günlük hizmetlerine devam edeceği belirtildi.