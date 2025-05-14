Kent Lokantası açan ilçe belediyelerine Bakırköy de katıldı. 19 Mart’ta İBB’ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan seçilmiş İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun da katıldığı Bakırköy Kent Lokantası açılışında konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Bu yürüyüş asla durdurulamaz” dedi. Aslan şöyle devam etti:

İLETİŞİM DURMAZ

“İstanbul’u bir yıl içinde iki kez kazanan, sonra yaptığı hizmetlerle beraber 2024’te tekrar kazanan bir lider ne yapacak? Gelecek, tabii ki Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Onun kaderinde yazılı bu. Dört duvar, demirler, X hesabıymış, Y hesabıymış… Onların hiçbiri gönülden gönüle, akıldan akıla olan iletişimi durduramaz. İkinci yüzyılda Türkiye’nin gelecek lideri, Ekrem İmamoğlu’dur. Ve gelmiştir. İster hapiste tutun, ister Ankara’da Çankaya Köşkü’nde tutun; asla onun Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan halka hizmetini engelleyemezsiniz” dedi. Dilek İmamoğlu ise “Hep birlikte dayanışmayla daha adil ve eşit yarınları inşa edeceğiz. Bu hizmeti Bakırköy’de de hayata geçiren Sayın Ayşegül Ovalıoğlu ve tüm çalışanlara gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışın özel misafiri ise Başkan İmamoğlu’nun Trabzon Lisesi’nden tarih öğretmeni Ülkü Çalış oldu. Çalış ile Dilek İmamoğlu bir süre sohbet etti.