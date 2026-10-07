31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında gerçekleştirilen “Kent Uzlaşısı” kapsamında açılan davanın altıncı duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
Duruşmada mahkeme heyeti, 8 sanık hakkında beraat kararı verdi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe beraat eden isimler arasında yer aldı.
2 İSME 6 YIL 3 AY HAPİS
Cumhuriyet'in aktardığına göre mahkeme, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ile Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Dava, CHP ile DEM Parti arasında 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde yapılan “Kent Uzlaşısı” kapsamındaki siyasi iş birliği nedeniyle açılmıştı.