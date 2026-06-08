Japonya'da bir şehirde ilk kez ayı görülmesi üzerine tüm ilk ve orta okullar olmak üzere toplamda 94 okul kapatıldı.

Tokyo kentinin yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde yer alan yarım milyon nüfuslu Utsunomiya şehri yetkilileri bölgedeki okullarda eğitime ara verdi.

Karar cumartesi günü şehirdeki bir parkın yakınında yaklaşık 1 metre boyunda siyah bir ayının fark edilmesiyle alındı.

Aynı ayı pazar günü erken saatlerde şehir merkezinde iki gencin önünden koşarken güvenlik kameralarına yansıdı.

Hayvan pazar günü gün boyunca yerleşim yerlerinde dolaşmaya devam etti. Pazartesi sabaha karşı saat 4'te ise şehir merkezinden 2 kilometre uzaktaki bir fabrika bölgesinde yeniden ortaya çıktı.

AYI KENTE İNDİ, KENT DURDU

Bu durum kent genelinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Kent sakinleri daha önce bölgelerinde hiç ayı görmediklerini belirtti.

Utsunomiya şehri yetkilileri bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kilitli tutmaları yönünde çağrı yaptı.

Vatandaşlardan ayıya kesinlikle yaklaşmamaları ve hayvanı görmeleri halinde en yakın binaya sığınmaları istendi.

Şehir yönetimi halkı uyarmak amacıyla anons araçları görevlendirdi. Polis ekipleri ve yerel avcılık derneği sabah saatlerinde hayvanı arama çalışmalarına yeniden başladı.

Japonya genelinde bu yıl özellikle kuzeydoğuda yoğunlaşan rekor düzeyde 50 bin ayı ihbarı yapıldı.

Bu hayvanlar normalde Tokyo yakınlarında görülmüyordu. Ancak geçen ay metropolün batısındaki Okutama bölgesinde bir Rus dağcı ayı saldırısında yaralandı. Kısa süre sonra Hachioji kentinde de bir ayı ortaya çıktı.

Fukushima eyaletinde ise geçen hafta dört kişiye saldıran bir ayı bir şirketin ofisine girdi.

Burada bir çalışanı yaralayan hayvan daha sonra girdiği fabrikadan içeriden pencereyi açarak kaçmayı başardı.

JAPONYA'NIN KABUSU OLDU

Japonya'da ayı saldırıları son yıllarda artış gösterdi ve mart ayına kadar olan dönemde rekor düzeyde ölüm ve yaralanma kaydedildi.

Yerel yönetimler hayvanların hareketlerini izlemek için yapay zeka destekli güvenlik kameraları gibi yöntemler araştırıyor.

Ana ada Honşu üzerinde sayıları artan Asya siyah ayılarının tahmini nüfusu 12 bin ila 42 bin arasında değişiyor. Bu canlılar 1.5 metre boya ve 120 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.

Daha büyük olan ve sayıları 12 bini bulan kahverengi ayılar ise sadece kuzeydeki Hokkaido adasında yaşıyor.

Erkek kahverengi ayıların boyu ortalama 2 metreyi ve ağırlığı 400 kilogramı bulabiliyor. Meşe palamudu gibi temel yiyeceklerin hasadındaki dalgalanmalar ayıları kasabalara çekiyor.

Uzmanlara göre azalan kırsal nüfus ve gençlerin gitmesi yerleşim yerlerini sessizleştiriyor. Bu durum ayıların insanlarla karşılaşma ihtimalini artırıyor.