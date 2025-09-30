Olay, Yoroz Limanı’nda yaşandı. Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı nedeniyle liman giriş ve çıkışları kapatıldı, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İlk değerlendirmelerde aracın Ukrayna menşeli olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, uzman ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

'ARAÇTA BOMBA TESPİT EDİLDİ'

Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, gece saatlerinde kendisine gelen ihbar üzerine limana gittiğini belirterek şunları söyledi:

“Balıkçımızın bulduğu insansız deniz aracı limana getirildi. İçinde tehlikeli madde olabileceği düşünülerek rıhtıma bırakıldı. Saat 02.00’de bomba imha ekipleri geldi ve inceleme yaptı. Liman kapatıldı. Yapılan kontrollerde aracın içinde bomba olduğu tespit edildi.”

VALİLİK: 'YABANCI MENŞELİ CİSİM'

Trabzon Valiliği, Çarşıbaşı ilçesinde tekneyle avlanan balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracına ilişkin yazılı açılmada bulundu.

Açıklamada, "Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi.