Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi.
ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığı ve fuhşa zorlandığı yönündeki şikayet üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. İddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.