Kenti lodos vurdu: 3 tekne battı, bir tekne sürüklendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gün boyu etkili olan lodos, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kıyı bandında dalgaların yükselmesiyle 3 tekne su alarak battı, bazı teknelerde maddi hasar meydana geldi. Batan teknelerin, Ali Çetinkaya Mahallesi sınırlarında, Ayvalık ile Lale Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Köprüsü yakınlarında demirli olduğu belirtildi. HALATI KOPAN TEKNE SÜRÜKLENDİ Fırtınada bağlama halatı kopan direkli bir tekne de kontrolsüz şekilde diğer teknelerin üzerine doğru sürüklendi. Bölgedeki tekne sahipleri ve ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen tekneyi güvenli alana çekmek ve kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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