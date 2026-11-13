Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gün boyu etkili olan lodos, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kıyı bandında dalgaların yükselmesiyle 3 tekne su alarak battı, bazı teknelerde maddi hasar meydana geldi.

Kenti lodos vurdu: 3 tekne battı, bir tekne sürüklendi

Batan teknelerin, Ali Çetinkaya Mahallesi sınırlarında, Ayvalık ile Lale Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Köprüsü yakınlarında demirli olduğu belirtildi.

Kenti lodos vurdu: 3 tekne battı, bir tekne sürüklendi

HALATI KOPAN TEKNE SÜRÜKLENDİ

Fırtınada bağlama halatı kopan direkli bir tekne de kontrolsüz şekilde diğer teknelerin üzerine doğru sürüklendi.

Kenti lodos vurdu: 3 tekne battı, bir tekne sürüklendi

Bölgedeki tekne sahipleri ve ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen tekneyi güvenli alana çekmek ve kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak olarak ekle